Vagner Mancini é o novo técnico do Ceará após saída de Guto Ferreira

Vagner Mancini acertou com o Ceará e será o novo treinador da equipe após a saída de Guto Ferreira. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O técnico assume o time do Porangabuçu na 11º posição com 35 pontos, a oito de distância do G4, e tem a difícil missão de buscar o acesso faltando 13 rodadas para o fim da Série B.

Depois da queda de Guto, o Ceará se movimentou no mercado e manteve negociações com dois treinadores: além de Mancini, a diretoria conversou com Maurício Barbieri, com passagens recentes pelo Vasco e Bragantino. A proposta alvinegra agradou bastante o ex-treinador do América-MG, e as tratativas avançaram nas últimas horas.

O Ceará aguarda a finalização dos trâmites burocráticos do contrato para oficializar Mancini como o novo treinador. Ainda não há informações sobre o vínculo contratual, mas conforme Horácio Neto, a diretoria alvinegra deseja um projeto a longo prazo com o técnico paulista.