Vagner Mancini já trabalhou com seis atletas do elenco do Ceará; saiba quem são

O técnico foi anunciado pelo Vovô nesta quarta-feira, 30, e já conhece algumas caras do atual elenco do clube

Novo comandante do Ceará, o técnico Vagner Mancini irá reencontrar alguns jogadores que comandou ao longo de sua vasta carreira. O profissional de 56 anos já trabalhou com seis atletas do atual elenco do Alvinegro de Porangabuçu em outros clubes do país.

Janderson e Zé Ricardo foram os que tiveram maior contato com o novo treinador do Vovô em oportunidades anteriores. O atacante dividiu vestiário com Mancini no Atlético-GO, em 2020, e no Grêmio, em 2022. O volante, por sua vez, foi comandado pelo profissional no América-MG.