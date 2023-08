Ceará se reapresenta nesta segunda-feira com foco no Criciúma; veja programação

Os treinos do Alvinegro ocorrerão entre segunda-feira e sexta-feira. Na quinta-feira, as atividades serão realizadas na Cidade Vozão. Nos quatro dias adicionais, acontecerão no CT de Porangabuçu.

O Ceará desembarca na Capital neste domingo, 27, após empate por 2 a 2 contra o Tombense-MG , fora de casa. A equipe se reapresentará na tarde desta segunda-feira e treinará por cinco dias antes do próximo compromisso pela Série B, contra o Criciúma-SC. O jogo será no sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão.

Antes do empate em Minas Gerais, três atletas do Vovô estavam em recuperação no departamento médico: Nicolas (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), Chay (inflamação no joelho esquerdo) e Willian Formiga (estiramento no músculo adutor da coxa direita).

No confronto deste sábado, o atacante Saulo Mineiro saiu machucado ainda na primeira etapa. Todos os jogadores serão avaliados ao longo da semana para definir se poderão ser relacionados pelo técnico Guto Ferreira.