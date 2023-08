David Ricardo revela pacto do elenco do Ceará para não perder mais na Série B: "14 finais"

Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu disputou 24 partidas e não conseguiu figurar com constância entre os times que brigam pelo acesso

"Acredito que ainda dá tempo de dar a volta por cima, ainda temos 14 jogos. Fizemos um pacto que até lá (fim do campeonato) não vamos perder. Vamos tentar pontuar o máximo para encostar no G4 e, quando encostar, conseguir entrar e não sair mais [...] A gente sabe que são 14 finais, não podemos perder pontos. Temos que evitar até empatar. Aqui não tem ninguém de brincadeira, todo mundo está com o mesmo objetivo", disse.

O zagueiro David Ricardo, do Ceará , concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 24, em Porangabuçu. Na oportunidade, o defensor alvinegro revelou que o elenco do Vovô firmou um pacto para não sofrer derrotas até o fim da Série B 2023.

Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu disputou 24 partidas e não conseguiu figurar com constância entre os times que brigam pelo acesso. Ao todo, são 34 pontos conquistados, nove atrás do quarto colocado, Criciúma. Restando 14 jogos, o elenco deseja somar uma sequência de bons resultados.

"Estava conversando com o Jean Carlos ontem e a gente vê que todo mundo está com o mesmo pensamento. Ninguém baixou a guarda, o treino é muito pegado. Infelizmente estamos dando algumas bobeiras, mas temos um jogo para encarar como uma final. Vamos conquistar os três pontos, depois já tem dois jogos dentro de casa. Dá para fazer uma pontuação boa e encostar lá em cima", comentou o zagueiro.



O primeiro compromisso do clube no "pacto" citado por David Ricardo será diante do Tombense, neste sábado, 26, fora de casa. Para o defensor, a partida será um "divisor de águas".

"A gente tem que reconquistar a confiança do torcedor. Esse jogo é um divisor de águas. Acho que o torcedor vem junto com a gente, não vai abandonar, esse é o lema do clube."