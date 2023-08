Em segunda passagem de Guto, Ceará marcou mais de um gol em uma partida apenas uma vez

A chegada de Guto Ferreira animou, de início, o torcedor do Ceará em busca do acesso à Série A. Porém, o desempenho do Vovô na Série B é aquém do esperado, especialmente, no ataque. Em 10 jogos sob o comando do treinador, em apenas um jogo a equipe alvinegra balançou a rede mais de uma vez: na vitória por 3 a 0 diante do Botafogo-SP, no dia 7 de julho.



Ao todo, o Vovô marcou apenas oito gols e sofreu sete. Em todo o campeonato, o Alvinegro de Porangabuçu anotou 24 tentos em 24 partidas, até o momento. Erick é o artilheiro da equipe no certame com sete gols. Porém, não faz a festa da torcida desde o dia 28 de julho.