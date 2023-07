Ceará vence Botafogo-SP por 3 a 0 no Castelão e encerra jejum na Série B

Alvinegro vence equipe paulista no primeiro encontro de Guto Ferreira com a torcida. Nícolas, Léo Santos e David Ricardo foram os responsáveis por garantir o placar positivo

Com uma atuação segura na Arena Castelão, o Ceará venceu o Botafogo-SP por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, 7, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas, ainda no primeiro tempo, foi o responsável por marcar o gol inaugural alvinegro. Léo Santos e David Ricardo, na etapa final, garantiram o placar.



O resultado dá fim a sequência de quatro jogos em que o time alvinegro saía de campo sem conquistar a vitória. Na próxima rodada, enfrenta o Mirassol-SP, fora de casa, no domingo, 16, às 15h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia.

O jogo

O momento não era nada bom e a situação na Série B não se mostrava nada fácil. Em seu primeiro embate com a presença do público, o técnico Guto Ferreira teve o retorno de Chay no meio de campo, jogando ao lado de Richardson e Zé Ricardo. O começo, todavia, não foi fácil.

Na zona central do campo, o Alvinegro errava muitos passes, gerando lances perigosos para a Pantera, que chegou a ter o maior controle da posse. Porém, quase em nada assustou a trave defendida por Bruno Ferreira. A partir do 15 minutos, o Vovô obteve as rédeas da partida e criou jogadas perigosas

Aos 18 da etapa inicial, Chay recebeu dentro da área, mas chutou fraco e parou em Matheus Albino, goleiro do Botafogo. Depois disso, o escrete preto-e-branco viria a arriscar com Zé Ricardo, mas nada que fizesse tirar o zero do placar.

Foi então que apareceu uma jogada já conhecida pelo torcedor alvinegro. Janderson puxou o contra-ataque em velocidade, se livrou da marcação tricolor e ajeitou para Erick. O camisa 11 mandou na trave, mas na sobra Nícolas estava bem posicionado para conferir e abrir o marcador no Castelão.

No retorno para o segundo tempo, o panorama do confronto seguiu como dos 45 minutos iniciais. O Ceará, com a vitória, apenas controlava o jogo e não se arriscava para não correr o risco de sofrer o empate. Do outro lado, no entanto, o clube paulista demonstrava que poderia colocar risco ao triunfo do Alvinegro de Porangabuçu

Ainda deu tempo de Guto Ferreira promover a estreia do atacante Guilherme Bissoli, recém-contratado. Outro atleta que foi adquirido nas últimas semanas foi o lateral-direito Orejuela, mas permaneceu no banco de reservas.

Outro que veio do suplentes foi Léo Santos. E o zagueiro foi importante. Em cruzamento de Janderson, o defensor se infiltrou no meio da defesa do Botafogo e anotou o segundo tento para o Ceará. Nos minutos finais, David Ricardo ainda marcou o terceiro tento do Vovô.

Com isso, a agremiação soube se portar bem na etapa decisiva da partida, garantindo, desta forma, a primeira vitória sob o comando de Guto, dando fim a um jejum de quatro duelos sem conquistar os três pontos.