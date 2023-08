Adversário do Ceará, Tombense tem 3ª pior campanha da Série B como mandante

O Tombense recebe o Ceará neste sábado, 26, às 17 horas (de Brasília), visando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), onde o Gavião-Carcará tem a 3ª pior campanha da 2ª divisão, com apenas três vitórias em 12 partidas disputadas.

A equipe de Tombos tem 36,1% de aproveitamento como mandante, ficando à frente apenas de Chapecoense e ABC. O último triunfo em casa aconteceu em 18 de julho, contra o CRB, pela 18ª rodada da Série B. Desde então, foram duas partidas, com dois empates, contra Criciúma e Sport, respectivamente.

O Ceará, por sua vez, tem a 5ª melhor campanha como visitante da Série B, mas ainda não venceu atuando longe da capital cearense com Guto Ferreira, registrando três derrotas e dois empates em cinco partidas. Pela frente, terá um adversário brigando contra o rebaixamento e que trocou de treinador durante a semana.