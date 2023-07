Ceará abre o placar, mas sofre gol no fim e empata com o Ituano no returno da Série B

Com o resultado, o time comandado por Guto Ferreira estaciona na décima posição da tabela de classificação, com 29 pontos

O Ceará iniciou o returno da Série B com um tropeço dentro da Arena Castelão. Na noite desta sexta-feira, 28, o Vovô apenas empatou com o Ituano em 1 a 1. Os gols da partida, válida pela 20ª rodada, foram marcados por Erick, para o Alvinegro, e Wesley Pomba, para o Galo.

Com o resultado, o time comandado por Guto Ferreira estaciona na décima posição da tabela de classificação, com 29 pontos. Agora, o Alvinegro focará suas atenções para o jogo contra o Guarani na próxima quarta-feira, 2.

O jogo

O duelo teve um início promissor para o Alvinegro de Porangabuçu, que tomou as rédeas da partida. Logo aos sete minutos, o time chegou bem ao ataque após Chay recuperar a bola e passar para Erick. Na oportunidade, o camisa 11 limpou a marcação e finalizou, mas o goleiro Jefferson evitou o tento.



No entanto, após essa chance, o time alvinegro não conseguiu mais criar perigo ao gol adversário. Sem grandes oportunidades para ambos os times, a partida se concentrou no meio-campo até o gol de Erick, no fim da primeira etapa.

Aos 46 minutos, Jean Carlos cruzou para a área, Bissoli finalizou de primeira e o goleiro do Ituano fez boa defesa. No rebote, Erick balançou as redes no Castelão.

Na volta para a segunda etapa, o cenário dos 45 minutos iniciais se repetiu. Com um Ceará pouco produtivo, o Ituano apostava em contra-ataques e forçava o erro do Vovô. A estratégia deu certo. Aos 34 minutos, o time alvinegro perdeu a bola, que sobrou para Wesley. No lance, ele passou por Jean Carlos e Erick e finalizou de fora da área para empatar a partida.

O Alvinegro ainda teve chance de voltar à frente do placar, mas o goleiro Jefferson voltou a realizar grande intervenção em chute forte de Erick aos 38 minutos.