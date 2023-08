Tombense tem desfalques e retornos para duelo diante do Ceará, pela Série B

O Vovô encara o clube mineiro na tarde deste sábado, 26, às 17 horas, pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro

Próximo adversário do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense terá quase todo o elenco à disposição para o duelo deste sábado, 26. Apenas dois atletas não poderão entrar em campo, enquanto outros quatro retornam ao time. A bola rola às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 25ª rodada.

Os zagueiros Wesley e Zé Vitor estão lesionados e tratam junto ao departamento médico do clube mineiro. Os dois não são titulares absolutos, mas corriqueiramente estão entre os onze iniciais da equipe. Sem atletas suspensos, o clube conta com cinco pendurados: Egídio, Felipe Garcia, Marcelinho, Pedro Costa e Wesley Marth.