Ceará visita Tombense para voltar a vencer e manter sonho do retorno à Série A

Duelo acontece no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

A missão alvinegra será para, além de voltar a vencer na Série B, conquistar a primeira vitória como visitante sob o comando do técnico paulista. Até agora, foram cinco partidas, com dois empates e três derrotas.

Diante do Tombense, o Ceará terá quatro desfalques: os laterais-esquerdos Willian Formiga e Paulo Victor, o meio-campista Chay e o atacante Nicolas. A principal carência é na lateral-esquerda, com ausência do titular e do reserva. Guto Ferreira relacionou Danilo Barcelos, mas a tendência é de que o treinador utilize o zagueiro David Ricardo na posição, colocando Léo Santos como parceiro de defesa ao lado de Luiz Otávio.

O Ceará entra em campo neste sábado, 26, às 17 horas (de Brasília), contra o Tombense, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Guto Ferreira ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com o retorno à Série A. Atualmente, o time cearense tem menos de 8% de chance de ascender de divisão ao final da temporada.

“Acredito que ainda dá tempo de dar a volta por cima, ainda temos 14 jogos. Fizemos um pacto que até lá (fim do campeonato) não vamos perder. Vamos tentar pontuar o máximo para encostar no G4 e, quando encostar, conseguir entrar e não sair mais […] A gente sabe que são 14 finais, não podemos perder pontos. Temos que evitar até empatar. Aqui não tem ninguém de brincadeira, todo mundo está com o mesmo objetivo”, disse David Ricardo em entrevista coletiva pré-jogo.

Este será o quarto confronto a ser realizado entre as duas equipes. Os dois primeiros duelos foram pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o Ceará triunfou na ida, fora de casa, por 2 a 0. Em casa, repetiu o placar e se classificou para a etapa seguinte. Em 2023, os times jogaram pelo primeiro turno desta Série B. O Vovô venceu novamente por 2 a 0, com gols de Erick e Nicolas.

A equipe finalizou a preparação no Estádio Manoel Schwartz, nas Laranjeiras (RJ), nesta sexta-feira, 25, com treino-tático conduzido por Guto Ferreira. No período noturno, desembarcou em Muriaé, onde realizou a concentração para o confronto. Antes de deixaram à capital cearense, a delegação alvinegra recebeu o apoio dos torcedores no Aeroporto Pinto Martins.

O adversário do Ceará vive situação crítica na tabela de classificação da Série B. Ocupando a 18ª colocação, com 20 pontos, passou por mudança de treinador após a derrota para o Avaí. João Burse foi desligado e a diretoria do Gavião-Carcará contratou Moacir Júnior. O último triunfo conquistado pelo time mineiro aconteceu há mais de um mês, no dia 18 de julho, contra o CRB, pela 18ª rodada. Desde então, foram seis partidas, com quatro derrotas e dois empates.

O Tombense ainda tem a 3ª pior campanha como mandante da Série B: são três vitórias, quatro empates e cinco derrotas registradas em 12 partidas, com 15 gols marcados e 15 sofridos. Com 36,1% de aproveitamento, fica à frente apenas de Chapecoense e ABC, respectivamente.