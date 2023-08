Ceará e Tombense se enfrentam pela quarta vez na história; veja números

Equipes duelaram pela Copa do Brasil em 2022 e no primeiro turno desta Série B. Próximo jogo será neste sábado, 26, às 17 horas

O Ceará visita o Tombense-MG neste sábado, 26, às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B. Ocupando a décima posição no certame, o Vovô busca uma vitória contra os mineiros para se aproximar do G4, que dá vaga na Primeira Divisão. Este será o quarto confronto a ser realizado entre as duas equipes.

Os dois primeiros duelos foram pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o Ceará triunfou na ida, fora de casa, por 2 a 0. Em casa, repetiu o placar e se classificou para a etapa seguinte.

Em 2023, os times jogaram pelo primeiro turno desta Série B. O Vovô venceu novamente por 2 a 0, com gols de Erick e Nicolas. O resultado serviu para que a equipe cearense se afastasse do Z4 da competição nacional.