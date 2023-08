Anunciado, Moacir Júnior será o técnico do Tombense diante do Ceará

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam neste sábado, 26, às 17 horas, pela Série B do Brasileirão

Próximo adversário do Ceará, o Tombense está de técnico novo. O clube anunciou a contratação do treinador Moacir Júnior para a sequência da Série B do Brasileirão na última terça-feira. Ele substitui João Burse.

As equipes se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais. Pela 25ª rodada, o Vovô vai em busca de diminuir a distância para o G-4, que se alargou na última rodada. A situação do Tombense é um pouco mais crítica.