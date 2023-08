Ceará reduz chance de acesso para menos de 10%, aponta UFMG

Cálculos da universidade apontam que a probabilidade de acesso do Vovô gira em torno de 7%. Equipe empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 neste domingo, na Arena Castelão

O Ceará empatou com a Ponte Preta-SP em 1 a 1 neste domingo, 20, na Arena Castelão, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. O resultado deixou o clube de Porangabuçu a oito pontos do Vila Nova-GO, quarto colocado. Segundo cálculos realizados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance do Alvinegro de retornar para a Série A é de 7,3%.

As estatísticas apontam que o clube com mais possibilidades de ir à elite é o Vitória-BA, com 87,8%. Em seguida, aparece o Sport-PE com 77,8%. Novorizontino-SP e Vila Nova-GO, que completam o G4 do torneio, surgem somando, respectivamente, 51,2% e 44,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na rodada anterior, quando perdeu para o Vitória-BA por 1 a 0, o Alvinegro somava 9,6% de probabilidade de voltar à Primeira Divisão.