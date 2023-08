Torcedores do Ceará apoiam jogadores antes de embarque e pedem resposta dentro de campo

Torcedores do Ceará compareceram em bom número no Aeroporto Pinto Martins nesta quinta-feira, 24, para transmitir apoio ao elenco do clube durante o embarque que tem como destino a cidade de Muriaé, em Minas Gerais, onde a equipe enfrenta o Tombense no sábado, 26, às 17 horas, pela 25ª rodada da Série B.

Nino nega culpa em rebaixamento do Ceará: "Tomei o cartão, mas eu era o melhor em campo"



O “aerovozão” foi organizado com o intuito passar confiança e motivar os jogadores do Alvinegro de Porangabuçu na luta pelo acesso à primeira divisão nacional. Apesar do cenário difícil, já que o Vovô ocupa a 10ª colocação do certame e está a nove pontos de diferença do G4, o clima no aeroporto era de esperança.