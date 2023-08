Ceará define logística para partida diante do Tombense pela Série B; confira

Embarque da delegação alvinegra será na noite desta quinta-feira, 24. Time vai se preparar no Rio de Janeiro antes de viajar para Muriaé (MG), local do confronto de sábado, 26

Com uma semana livre para treinamentos, o clube definiu sua logística para o duelo diante da equipe mineira. O embarque da delegação alvinegra será na noite desta quinta-feira, 24, rumo ao Rio Janeiro. Na capital carioca, o time realizará o treino de apronto na manhã de sexta, 25, nas Laranjeiras, sede do Fluminense.

Após empatar com a Ponte Preta dentro de casa , o Ceará precisa vencer o próximo compromisso pela Série B para tentar diminuir sua distância para O G4. No sábado, 26, o time alvinegro encara o Tombense-MG às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo (MG).

No período da tarde, o Vovô viaja de ônibus para Muriaé (MG), local do confronto de sábado, 26. O trajeto deve durar cerca de 5h. Após o jogo, a equipe retorna para o Rio de Janeiro de ônibus. A chegada na capital cearense está prevista para a manhã do domingo, 27.

Vovô desfalcado

O lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, não enfrentará o Tombense-MG, no próximo sábado, 26, pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. Ele cumprirá suspensão automática após completar a sequência de três cartões amarelos no último compromisso do Vovô.

A ausência do atleta de 22 anos é a única por suspensão. Os outros desfalques da equipe cearense serão por motivos físicos. Nicolas (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), Chay (inflamação no joelho esquerdo) e Willian Formiga (estiramento no músculo adutor da coxa direita).