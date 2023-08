Ceará vê distância para o G4 da Série B aumentar após vitória do Juventude

A distância do Ceará para o grupo dos quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro aumentou. A vitória do Juventude, na noite desta terça-feira, 22, sobre o Mirassol, pelo placar de 1 a 0, fez o Vovô ficar ainda mais longe do G4.

Diante deste cenário, uma vitória contra o Tombense, no próximo sábado, 26, se tornou ainda mais necessária para o Ceará. A equipe de Guto Ferreira entra em campo às 17 horas, no estádio Soares de Azevedo, localizado na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Veja a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro clicando aqui.

Visando o próximo compromisso na segundona, o Vovô se reapresentou no CT de Porangabuçu nesta terça-feira, 22, e iniciou a preparação. A atividade não contou com as presenças do meia Chay, do atacane Nicolas e do lateral-esquerdo Willian Formiga. Por outro lado, o goleiro Richard retornou aos treinamentos com o restante do grupo.