Torcida do Ceará prepara "aerovozão" antes de embarque para jogo contra Tombense

Mesmo com o sentimento de insatisfação devido aos resultados recentes, os adetos do Alvinegro de Porangabuçu resolveram comparecer ao local para demonstrar seu amor incondicional pelo clube. Em nota, a organizada ressaltou que o lema é “não abandonar”.

Torcida organizada do Ceará , a “Cearamor” convocou todos os torcedores para irem ao aeroporto da capital cearense, nesta quinta-feira, 24, prestar apoio ao grupo de jogadores e comissão técnica. O ato de incentivo está marcado para às 17 horas, momentos antes do embarque para o duelo diante do Tombense, no sábado, 26, pela Série B.

“O lema é não abandonar. Pela bandeira, pelo clube. Vamos abraçar o time em busca da vitória. Incentivo não vai faltar!”

“Não podemos esquecer: estamos nessa situação devido a essa diretoria amadora e incompetente. Futebol é feito de resultados! Vamos juntos, torcida alvinegra. Vamos abraçar o time e expulsar os incompetentes da gestão do nosso clube”, completou.

Para encurtar a distância para o G4, o Vovô necessita de uma vitória contra o Tombense. Antes do início da rodada, os comandados de Guto Ferreira estavam a oito pontos do quarto colocado. Porém, com o triunfo do Juventude, o número aumentou para nove. A bola rola às 17 horas, no sábado, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).