Nino nega culpa em rebaixamento do Ceará: "Tomei o cartão, mas eu era o melhor em campo"

Em depoimento à CPI de Manipulação de Resultado em Partidas de Futebol , o ex-lateral do Ceará , Nino Paraíba relembrou como se envolveu no esquema e confessou se sentir envergonhado, mas que não se vê como responsável pelo rebaixamento do Vovô na última temporada. Segundo o atleta, ele era o “melhor em campo” em todos os jogos do time.

Questionado sobre como entrou no esquema de manipulação, Nino disse que foi abordado por uma pessoa chamada “LF” no Instagram, que inicialmente o ofereceu parceria para divulgar peças de roupa. “Nino você faz parceria?” Vou te mandar uns tênis e você posta”, disse o lateral relembrando a conversa com o apostador.

O jogador disse que algum tempo depois o “LF” lhe ofereceu 70 mil reais para que ele tomasse três cartões amarelos em jogos diferentes, desafio que foi aceito e cumprido por Nino. Para isso, o lateral recebeu 20 mil reais de adiantamento pelo pix, dinheiro enviado por um comparsa de “LF”, chamado Bruno. O restante do valor foi pago após o acordo ser cumprido.

Perguntado sobre a identidade das pessoas que o ofereceram dinheiro em troca dos cartões amarelos, Nino disse que não os conhecia pessoalmente e que toda negociação aconteceu de forma remota, via Instagram e Whatsapp. Ele também afirmou que não conversou com seu empresário, parantes ou outros jogadores de futebol sobre ter aceitado participar do esquema na época.

Nino ainda revelou que recebia R$ 130 mil mensais no Alvinegro de Porangabuçu, mas que na reta final do ano o clube parou de pagar. Questionado se outros jogadores do Ceará também se envolveram no esquema durante o ano de 2022, o lateral limitou-se a falar que não sabia. Ao longo de todo depoimento, inclusive, Nino evitou se aprofundar no tema.

Nino Paraíbo foi punido por 400 dias pelo STJD



No dia 8 de agosto, Nino foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu 400 dias de suspensão do futebol, além de pagar uma multa de R$ 40 mil, por conta do seu envolvimento no esquema de manipulação de cartões, quando ainda atuava no Ceará, descoberto pela Operação Penalidade Máxima.

Nino foi autuado nosartigos 191, III inciso, e 243, que preveem, respectivamente, punição para quem deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição e atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende.