Ceará perde para o CRB no Castelão e volta a frustrar como mandante na Série B

Com a derrota, o Vovô estacionou na tabela de classificação com 19 pontos e amargou o quarto revés como mandante no torneio

Em noite marcada por falhas defensivas, o Ceará foi derrotado por 3 a 1 pelo CRB, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B. Renato, duas vezes, e Rômulo marcaram para os alagoanos, enquanto Chay protagonizou um gol olímpico para o Vovô. Com o resultado, o Alvinegro voltou a perder para o Galo dentro de casa após 11 anos e amargou mais um revés como mandante na Segundona, o terceiro sob o comando do treinador Eduardo Barroca.

O Ceará agora terá duas semanas sem jogos oficiais em detrimento da Data Fifa. O período será importante para o treinador Eduardo Barroca aprimorar aspectos táticos da equipe e, principalmente, revigorar fisicamente o elenco. Desta forma, o Vovô volta a campo somente no dia 25, quando encara o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

O jogo

Diante de uma bonita atmosfera proporcionada pela torcida alvinegra, digna de decisão, o Ceará entrou em campo com muitos elementos ao seu favor, mas não conseguiu reproduzir, durante a partida, o nível de futebol que se esperava - cenário potencializado pelas decisões de Eduardo Barroca.

Com Caíque e Barcelos nas laterais, o Vovô perdeu capacidade de apoio no último terço, o que consequentemente facilitou o encaixe de marcação do CRB em jogadores chaves da equipe, como Erick, Chay e Jean Carlos, que frequentemente recebiam bolas, mas ficavam isolados, sem opção para tabelas, triangulações ou infiltrações na linha de fundo.

No meio campo, a dupla Richardson e Maranhão, cuja característica principal é a marcação, limitaram a construção do Alvinegro pela pouca capacidade de aproximação e também para efetuar a saída de bola com qualidade e criatividade. Em resumo, as escolhas de Barroca tornaram o Vovô uma equipe pesada, engessada e de pouca mobilidade nas articulações.

Com a bola rolando, o desempenho foi de altos e baixos. O CRB, sem muita intimidação, atuou com eficiência dentro da proposta de jogo traçada, conseguiu anular o Ceará na maior parte dos 45 minutos iniciais e expôs algumas deficiências defensivas do time, sobretudo pelo lado esquerdo, onde Barcelos teve atuação negativa.

E foi exatamente em um lance em cima do lateral alvinegro que o clube alagoano abriu o placar, aos 31 minutos. Na jogada, Barcelos sofreu um drible desconcertante, Richard errou o tempo para tentar cortar o cruzamento e Renato, completamente livre, apenas empurrou de cabeça. Vale ressaltar que, antes do tento, o goleiro do Vovô fez pelo menos duas ótimas defesas que evitaram um placar pior.

Apesar da adversidade, a reação do time não foi de abatimento e essa postura tornou-se fundamental para o desfecho da primeira etapa. Com mais intensidade, o escrete preto-e-branco subiu o bloco de jogadores e empurrou o CRB contra sua própria área. Em meio à pressão territorial do Alvinegro, de várias finalizações e cruzamentos, o empate surgiu de uma forma emblemática: um gol olímpico de Chay, aos 38 minutos.

A expectativa com o gol de Chay era de um Ceará diferente para o segundo tempo, mas não foi o que aconteceu. Com dificuldades no ataque, o Vovô até tentou pressionar o CRB nos minutos iniciais, mas sem competência nas conclusões dos lances.

O Galo, por outro lado, soube aproveitar, novamente, falhas defensivas do Alvinegro, desta vez protagonizadas pelos volantes e acompanhada por Caíque e Pagnussat, que não conseguiram fazer a linha de impedimento e muito menos acompanhar Renato em um contra-ataque. O atacante Alvirrubro, pela segunda vez no jogo, balançou as redes e pôs novamente o CRB na frente do placar.

Mesmo realizando todas substituições possíveis, o Ceará, que até acertou uma bola na trave com Janderson e teve outras boas situações - cujo Diogo Silva tratou de defender -, não conseguiu reverter a desvantagem. Nos acréscimos, inclusive, o Vovô chegou a empatar com Chay, mas o VAR apontou irregularidade no lance, uma falta de Pedrinho antes da assistência, e o juiz anulou o gol.

Para tornar a partida ainda mais melancólica, Rômulo, nos minutos finais do embate, ampliou para o CRB e deu números finais ao jogo.

Entre os melhores visitantes do certame, o Alvinegro segue desperdiçando a força do mando de campo e frustra a torcida mais uma vez na Arena Castelão. Em seis jogos dentro de casa, são quatro derrotas e dois empates, um desempenho de 33% de aproveitamento e muito aquém do que se espera de um clube como o Vovô, que está no campeonato com status de favorito.