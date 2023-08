Leandro Carvalho falta à audiência de processo contra o Ceará e terá que pagar mais de R$ 100 mil

Atleta requeria pagamento de cerca de R$ 5 milhões. Por ter faltado à audiência, o ex-jogador do Vovô deverá arcar com os custos do processo

O jogador Leandro Carvalho, ex-Ceará, faltou a uma audiência trabalhista movida contra o Alvinegro, realizada na manhã desta terça-feira, 22. O Ceará divulgou uma nota relatando a arquivação da reclamação citada. O comunicado, publicado nesta manhã, destaca que o pagamento solicitado era de R$ 5.411.031,10.



Segundo o Alvinegro, o atleta faltou à audiência, apesar da presença de seu advogado. Em razão da ausência, a reclamação foi arquivada e Leandro Carvalho foi condenado a pagar as custas do processo, com valor de R$ 108.220,62. O pedido, realizado pelos advogados do Ceará, foi acatado pela magistrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará foi representado pelo diretor de assuntos jurídicos, Fred Bandeira, e pelo executivo jurídico, Ranieri Mena Barreto. O jogador pode recorrer da decisão.