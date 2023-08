Série B: Ceará terá que repetir feito do Figueirense de 2013 para conquistar o acesso

Naquela edição, o Figueira, na 24ª rodada, possuía 33 pontos e estava a oito do grupo dos quatro primeiros colocados. Mesmo assim, o clube catarinense conseguiu engatar uma sequência positiva e subiu à Série A 2014 com 60 pontos.

A situação do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro não é nada favorável. Após mais um resultado frustrante – empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta nesse último domingo, 20 - o Alvinegro ficou mais longe do G-4 da competição. Para conquistar o acesso, os comandados de Guto Ferreira terão uma difícil missão: repetir o feito do Figueirense de 2013.

No entanto, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação é considerada baixa para o cenário atual – apenas 31% de chance de ascensão à elite do futebol brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu tem 34 pontos na tabela de classificação. Neste torneio, o clube não configurou por nenhum momento no G-4.



Em geral, as chances de ida á Série A do Vovô é de apenas 7,3%, conforme a UFMG. Até a campanha é decepcionante, visto que é a folha salarial mais alta do certame. Em 24 jogos, apenas nove vitórias. Ademais, são sete empates e oito derrotas.

Com informações do jornalista Thiago Minhoca