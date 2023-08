Guto Ferreira mantém esperança em acesso do Ceará: "Não vamos deixar de acreditar"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.08.2023: Jogo Ceará x Ponte Preta. Arena Castelão. Crédito: FÁBIO LIMA

"Acreditar e buscar. Não tem para onde fugir. É seguir trabalhando, acreditar e buscar. Nós temos esses jogos para buscar, e temos que buscar. Não podemos ficar lamentando, porque o lamentar não vai resolver o nosso problema", completou. Além do placar negativo, o desempenho apresentado pelo Vovô também ficou abaixo do esperado. Para o treinador alvinegro, a ansiedade da equipe foi um dos fatores que contribuíram para a má atuação. "Quanto à questão do desempenho, o fato da gente ter jogado dentro de casa, contra uma equipe que se defendeu mais que o Vitória, pode ter, de repente, atrapalhado. A equipe quer entregar para o torcedor, então ela fica mais ansiosa sim. Fora de casa, contra uma equipe com a posição do Vitória na tabela, acaba dividindo a responsabilidade. E tudo isso entra na cabeça do jogador. Nós temos que controlar tudo isso. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Por isso estamos buscando e acreditando."