David Ricardo pede desculpa à torcida do Ceará após empate: "Nós não desistiremos"

O zagueiro David Ricardo utilizou suas redes sociais para pedir desculpas à torcida do Ceará após o amargo empate dentro da Arena Castelão contra a Ponte Preta, no último domingo, 20, resultado que manteve o Vovô estagnado na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na postagem do defensor, compartilhada em seu perfil do Instagram, o atleta disse, além do pedido de desculpas, que “é momento de botar a cabeça no lugar e acordar para realidade”. O jovem zagueiro ainda enfatizou que enquanto vestir a camisa alvinegra não deixará de “correr e lutar”.