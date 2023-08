Próximo adversário do Ceará, Tombense demite técnico João Burse

João Burse esteve à frente do Tombense por 12 partidas. No período, somou três vitórias, dois empates e sete derrotas

O Tombense demitiu o treinador João Burse nesta segunda-feira, 21, após a derrota para o Avaí, por 4 a 2, no sábado, 19. A equipe mineira enfrenta o Ceará, pela 25ª rodada, no sábado, 26, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

João Burse esteve à frente do Tombense por 12 partidas. No período, somou três vitórias, dois empates e sete derrotas. Com 20 pontos, a equipe ocupa a 18ª colocação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de João Burse, o auxiliar Marcos Carvalho também deixou o clube. A equipe mineira iniciou a busca para contratar um treinador. Em nota, o clube não informou quem conduzirá os treinamentos até a contratação de um novo comandante.