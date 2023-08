Sem Chay e Nicolas, Ceará treina em Porangabuçu visando duelo contra a Ponte Preta

O Ceará segue sua preparação para o confronto diante da Ponte Preta, pela Série B 2023. Os times duelam no próximo domingo, 20, na Arena Castelão, em jogo da 24ª rodada do certame nacional.

Já o meio-campista foi a grande novidade na lista dos ausentes. O camisa 14 do Vovô não foi relacionado na última partida diante do Leão da Barra por cumprir suspensão automática e não estava na lista do departamento médico, divulgada pouco antes do jogo.

Além disso, três jogadores da base alvinegra completaram o treinamento em Carlos de Alencar Pinto: o volante Pedro Teixeira (2003), o lateral-esquerdo Yarlei (2007) e o goleiro Carlos (2004).