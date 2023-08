Árbitro de Guarani x Ceará questionou se bola havia batido na mão de Bissoli, diz dirigente

Questionamento teria ocorrido no intervalo do jogo. Ceará deve apresentação notícia de infração contra o árbitro Dyorgines José Padovani, que apitou a partida

O Ceará se reuniu nesta quinta-feira, 10, com o presidente de Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, em virtude do gol anulado de Bissoli pelo árbitro Dyorgines José Padovani no empate do Vovô em 0 a 0 diante do Guarani, na 21ª rodada da Série B.

Estiveram presentes na reunião o diretor jurídico do clube, Fred Bandeira, o presidente João Paulo Silva e também o mandatário da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a reunião, Fred Bandeira detalhou ao Esportes O POVO que teve acesso aos áudios e vídeos do lance, que estão em posse do clube, e revelou que, segundo o camisa o camisa 79, o árbitro chegou a questioná-lo no intervalo da partida se a bola havia batido na mão do atleta. "Isso nos espantou muito, haja vista a decisão do árbitro em anular o gol do atleta sem sequer ir consultar o VAR. ", contou ele.

O próximo passo do Ceará será apresentar uma notícia de infração contra o árbitro de campo, Dyorgines José Padovani de Andrade, à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que avaliará se denunciará ou não o profissional para julgamento. O clube está ponderando tomar a ação e deve decidir até a próxima semana.

A reclamação do Alvinegro é que o juiz não revisou o lance no monitor do VAR no gramado. O clube entende que caso a consulta ao vídeo tivesse sido feita, a decisão do juiz poderia ter sido diferente, o que iria interferir no resultado final do jogo. Apesar disso, o Vovô não solicitará anulação da partida ou do resultado.

O clube cearense se baseia no manual da IFAB, entidade responsável pelas regras do jogo, que indica que "para as decisões subjetivas — como a intensidade de uma disputa brusca, a interferência em um impedimento ou considerações sobre um toque de mão na bola —, é apropriado realizar uma "revisão em campo"".