Bruno Arleu de Araújo apita jogo entre Vitória e Ceará, pela Série B

O Ceará visita o Vitória neste domingo, 13, às 18 horas (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). O duelo entre Leão da Barra e Vovô, válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, terá arbitragem FIFA de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro.



Ele será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Gustavo Mota Correia. Bruno Pereira Vasconcelos será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Philip George Bennett.



Após vencer o ABC no último domingo, 6, o Alvinegro de Porangabuçu busca sua segunda vitória consecutiva na Segundona. Um triunfo diante do Leão pode deixar o Vovô a dois pontos do G4 do certame nacional. Atualmente, o Ceará ocupa a nona colocação na tabela de classificação com 33 pontos somados.

De olho no adversário

O Vitória tem algumas dúvidas para o duelo. Quatro atletas estão fazendo tratamento no departamento médico e podem ser desfalques na equipe do técnico Léo Condé. Um deles é o atacante Osvaldo, velho conhecido do futebol cearense. O atleta de 36 anos, que já marcou seis gols e sete assistências na atual temporada, está em processo final de recuperação de uma lesão na coxa.

O mesmo acontece com o volante Rodrigo Andrade, que contundiu a panturrilha. Ainda existe a possibilidade da dupla entrar em campo contra o Vovô. Por outro lado, os laterais Railan e Felipe Vieira devem ficar de fora da partida.