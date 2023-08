Saulo Mineiro relembra acolhimento do Ceará em fase difícil e diz: "Me sinto em casa"

Atacante Saulo Mineiro se despede do Ceará Crédito: Felipe Santos / cearasc.com

“Depois que eu cheguei, falei para várias pessoas que aqui foi um lugar marcante na minha vida. Foram 10 meses, mas pareceu cinco anos aqui. Aqui foi onde eu fiz a cirurgia, um dos momentos mais importantes para a minha vida, porque se não desse certo eu não seria o Saulo de hoje, atleta. Poderia ser o Saulo de outra profissão. O Ceará me deu essa oportunidade de ser um atleta. Foi onde eu casei também. Tem o carinho da torcida, muito adaptado com a cidade e a comida. Foi uma decisão fácil para mim”, relembrou. Em Fortaleza desde o início da semana, Saulo foi regularizado no BID e pode estrear diante do ABC no domingo, 6, em importante duelo pela Série B. Embora não tenha participado de tantas atividades com o elenco, o atacante disse estar apto fisicamente e destacou que pode atuar em diferentes posições ofensivas. “O Guto me conhece bastante. Desde a minha primeira chegada, ele me fez essa pergunta (de onde prefere jogar), já que eu jogo tanto pelas beiradas dos dois lados e como centroavante. A minha resposta foi ‘professor, o que o senhor achar que é bom pro clube, para mim e para todos, no que eu puder ajudar, eu concordo com você’. No Japão eu estava jogando centralizado, até pelo estilo de jogo lá, que não utiliza tantos pontas. Ainda não sei como ele (Guto) vai querer me usar”, explicou.