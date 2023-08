Em nota, Ceará repudia atos de violência em protesto e presta solidariedade a Guto

No comunicado, o Vovô enfatizou que "ações de violência não serão toleradas" e que o clube tomará as "medidas cabíveis contra os responsáveis pelos ilícitos cometidos"

O Ceará emitiu uma nota oficial repudiando o ato de violência aos profissionais do clube durante o protesto realizado no desembarque da delegação nesta quinta-feira, 3. No comunicado, o Vovô reforçou que sempre manteve um diálogo aberto e respeitoso com as torcidas organizadas e demais torcedores, mas que “ações de violência não serão toleradas”.

“Reconhecemos o direito de cobrança e protesto dos torcedores, mas exigimos que sejam feitos dentro dos limites da civilidade e da ordem pública. Ações de violência não serão toleradas pelo Ceará Sporting Club, que tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis pelos ilícitos cometidos”, disse trecho da nota.



O comunicado trouxe, também, solidariedade com o treinador Guto Ferreira, que segundo o Vovô foi “vítima de agressões verbais e ameaças por parte de alguns indivíduos que não representam a verdadeira nação alvinegra”. O clube enfatizou, ainda, que apoia a continuidade do comandante no cargo de técnico do time.



O protesto



A delegação do Ceará desembarcou na capital cearense nesta quinta-feira, 3, sob protestos de torcedores alvinegros no Aeroporto Internacional Pinto Martins. A Torcida Organizada Cearamor (TOC) realizou transmissão ao vivo do momento do desembarque, com o presidente Jeysivan Carlos dos Santos, mais conhecido por Jey, conversando com o técnico Guto Ferreira e o meio-campista Jean Carlos.



Confira a nota de repúdio do Ceará na íntegra:



O Ceará Sporting Club vem a público manifestar seu repúdio ao ato de violência ocorrido no desembarque da delegação na tarde desta quinta-feira, 3 de março de 2023, a profissionais do Clube.