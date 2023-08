Saulo Mineiro é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará contra o ABC

O atacante Saulo Mineiro foi regularizado pelo Ceará no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na tarde desta terça-feira, 1º. Com isso, o reforço do Vovô está apto para reestrear pelo time alvinegro contra o ABC, no próximo domingo, 6.

A partida, válida pela 22ª rodada da Série B, acontecerá às 18 horas, na Arena Castelão, estádio onde o jogador se acostumou a atuar durante sua primeira passagem pelo clube. Ele vestiu a camisa alvinegra entre 2020 e 2021, antes de se transferir para o futebol japonês.

O Vovô investiu cerca de R$ 3 milhões por 80% dos direitos junto ao Yokohama-JAP, apurou o Esportes O POVO, para repatriar o atleta, que já possui grande identificação com time e torcedores. Na negociação, as partes firmaram um contrato longo, com duração até o final de 2026. Ele foi oficializado como reforço do clube na última quinta-feira, 27.