Ex-Ceará, lateral Orejuela é anunciado por clube colombiano

O lateral-direito Luis Orejuela foi oficializado como novo reforço do Independiente Medellín, da Colômbia, nesta quinta-feira, 3. O jogador deixou o Ceará na última semana sem mesmo estrear com a camisa alvinegra. Em sua saída, o colombiano alegou que a falta de oportunidades foi o fator preponderante para tomar a decisão.

Ele, inclusive, foi a primeira contratação do Vovô na atual janela de transferências. Além da falta de espaço, outros fatores influenciaram na decisão do atleta: saudades do país (Colômbia) e o sonho de retornar à seleção nacional.

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, ainda conversou com Orejuela e pediu para ele permanecer no Alvinegro de Porangabuçu. Todavia, o jogador já havia feito sua escolha e, inclusive, já se despediu do restante do elenco. O Vovô pagou apenas um mês de salário ao lateral-direito, no valor de R$ 100 mil. Os R$ 300 mil restantes eram pagos pelo São Paulo, detentor dos direitos.

Ele chega ao Independiente Medellín com contrato de empréstimo até julho de 2024, com opção de compra.