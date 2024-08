Sem Luiz Otávio, Guto terá que definir substituto no Ceará; veja opções

O zagueiro foi expulso diante do Guarani e será desfalque do Alvinegro de Porangabuçu contra o ABC, neste domingo, 6

O Ceará enfrentará o ABC, no domingo, 6, às 18 horas, na Arena Castelão, sem o capitão da equipe: Luiz Otávio. O zagueiro foi expulso diante do Guarani, na última quarta-feira, 2, e, com isso, não poderá fazer parte da delegação alvinegra que irá encarar o Elefante, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto Ferreira não terá vida fácil para achar o nome para a reposição, pois o leque de opções é enorme. O substituto mais provável é Tiago Pagnussat. No entanto, as últimas atuações não credenciam o defensor a ser unanimidade entre os alvinegros. Nessa temporada, o camisa 3 iniciou como titular, formando dupla ao lado de David Ricardo, mas a queda de rendimento, somada a uma lesão, o fizeram ir para o banco de reservas.

Léo Santos figurou entre os atletas que atuaram frente ao Bugre, saindo da suplência. No ano, Léo já tem um gol marcado, contra o Botafogo-SP, na vitória do Vovô por 3 a 0. Outras opções que correm por fora são Sidnei, recém-contratado após sair do Las Palmas-ESP, e Lucas Ribeiro.