Albeci cita "solidariedade" a Guto Ferreira após protesto da torcida no aeroporto

Dirigente ainda ressaltou que entende o sentimento do torcedor diante do momento do time e comentou sobre sua amizade com o presidente da Cearamor

Na tarde da última quinta-feira, 3, a delegação do Ceará foi recebida com protestos da torcida no Aeroporto Pinto Martins após o empate sem gols com o Guarani, pela Série B. Na ocasião, o técnico Guto Ferreira foi um dos alvos de críticas.

Diante disso, Albeci Júnior, diretor de futebol, prestou solidariedade ao treinador alvinegro, desaprovou a forma do protesto e afirmou que o clube sempre foi aberto à conversas com as torcidas organizadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nunca deixamos de atender, em nenhum momento, o anseio das nossas torcidas. Sempre que quiseram entrar em contato com a gente, nós estivemos disponíveis. Mas, da maneira como foi ontem, quero mostrar minha solidariedade com o Guto Ferreira", disse o dirigente, durante a apresentação de Saulo Mineiro no clube.

Leia Mais Sem Luiz Otávio, Guto terá que definir substituto no Ceará; veja opções

Ex-Ceará, lateral Orejuela é anunciado por clube colombiano

Rival do Ceará, ABC só venceu 2 jogos nos últimos 25 que disputou

Ainda durante sua fala, ele ressaltou que entende o sentimento do torcedor. Atualmente, o Vovô ocupa a décima colocação na tabela da Série B com 30 pontos somados, oito a menos que o Criciúma, primeiro time do G4.

"Acho que fazer um protesto, criticar, é normal, a gente aceita. Entendo bastante o torcedor, até porque venho da arquibancada, conheço muita gente das torcidas organizadas, já participei delas também."