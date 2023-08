Ceará nega saída de Guto Ferreira após cobrança da torcida no aeroporto

O treinador do Alvinegro foi um dos principais alvos do protesto realizado pela torcida no desembarque da delegação do clube

Guto Ferreira segue no comando do Ceará. A diretoria do Vovô confirmou ao Esportes O POVO que o treinador não será demitido neste momento, assim como não houve nenhuma entrega de cargo partindo do profissional. No desembarque da delegação alvinegra na capital cearense nesta quinta-feira, 3, o técnico foi pressionado por alguns torcedores.

Guto Ferreira acabou sendo um dos principais alvos dos torcedores que foram ao Aeroporto Pinto Martins protestar pela má fase do Ceará na Série B, onde o clube acumula três jogos sem vitória e oito pontos de diferença para o G4.

Em conversa com Jeysivan Carlos dos Santos, presidente da Torcida Organizada Cearamor, Guto foi acusado de “jogar pelo empate”, ideia que foi rechaçada pelo treinador. O momento durou cerca de um minuto, até o comandante do Vovô, que estava acompanhado por seguranças do clube, encerrar o papo e ir embora — os torcedores o seguiram e continuaram pressionando.

+ Ceará precisa somar 34 pontos em 17 jogos para sonhar com acesso, aponta UFMG



Em sete jogos no comando do Ceará, Guto sofreu duas derrotas, venceu dois jogos e empatou três vezes. Ou seja, dos 21 pontos possíveis, o técnico obteve somente nove, que em porcentagem significa 42,8%. Consequentemente, a diferença para o quarto colocado da Segundona foi, rodada após rodada, crescendo.