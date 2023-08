Warley retorna de suspensão e reforça Ceará contra o ABC, pela Série B

O lateral-direito cumpriu suspensão contra o Guarani e fica à disposição de Guto Ferreira para enfrentar o clube do Rio Grande do Norte no próximo domingo, 6

Titular do Ceará na temporada de 2023, o lateral-direito Warley voltou a ficar à disposição da comissão técnica de Guto Ferreira após cumprir suspensão automática no empate em 0 a 0 com o Guarani, na noite da última quarta-feira, 2. O atleta completou a sequência de três cartões amarelos e precisou ficar fora de uma partida.

A tendência é que Warley esteja entre os titulares contra o ABC-RN, no confronto do próximo domingo, 6, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18 horas.

Com a ausência do camisa 17, o técnico Guto Ferreira não teve nenhum lateral-direito à disposição contra o Guarani, no meio desta semana. Assim, o comandante precisou improvisar o volante Caíque Gonçalves no setor, que já atuou em outras oportunidades por aquele lado do campo.

A falta de atletas para a posição se deu pela saída inesperada de Luis Orejuela, que decidiu voltar para a Colômbia, seu país natal, em busca de mais minutos em campo. Além disso, Michel Macedo, outro lateral-direito do Ceará, está no departamento médico.