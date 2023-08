Ceará tem aproveitamento de 16,6% como visitante sob comando de Guto Ferreira

Diante do Guarani, o clube cearense chegou ao quarto jogo, com o treinador paulista, sem conquistar vitórias atuando longe da Arena Castelão

O Ceará segue sem vencer como visitante sob o comando de Guto Ferreira. Diante do Guarani, no empate sem gols nesta quarta-feira, 2, o clube cearense chegou ao quarto jogo, com o treinador paulista, sem conquistar vitórias atuando longe da Arena Castelão.

Em quatro partidas como visitante após o retorno de Guto Ferreira, o Ceará somou dois empates, contra Mirassol e Guarani, e duas derrotas, contra Sport e Juventude, com um gol marcado e quatro sofridos. A equipe tem 16,6% de aproveitamento no período.

Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará atuará em oito partidas como visitante. A sequência tem: Vitória, Tombense, Novorizontino, Chapecoense, CRB, Avaí, Botafogo-SP e Vila Nova, respectivamente — alternando, claro, com os jogos em casa.

Com 30 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está na 10ª colocação. Precisando de 34 pontos para conquistar o acesso, o time volta a campo no domingo (6) contra o ABC-RN, às 18 horas (de Brasília), na Arena Castelão.