Barletta desfalca Ceará contra o ABC para acompanhar nascimento de filho

Um dos reforços do Ceará para o restante da Série B, o atacante Chrystian Barletta desfalcará o time alvinegro na partida contra o ABC, no próximo sábado, 5. O motivo da ausência é o nascimento do seu filho, Noah, que ocorrerá em Curitiba (PR).

O jogador, inclusive, já tinha um acordo com o Vovô para ir ao nascimento desde a sua assinatura de contrato. Ele e Eduarda Argentino, sua esposa, serão pais pela primeira vez. A mãe já está na capital paranaense.

Após rápida passagem pelo Corinthians, Barletta assinou vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu até julho de 2028. Para ter o atleta, o Ceará desembolsou R$ 6,6 milhões por 50% dos seus direitos econômicos.