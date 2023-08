Ceará precisa somar 34 pontos em 17 jogos para sonhar com acesso, aponta UFMG

De acordo com a projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG, a margem segura para o acesso é de 64 pontos. Após 21 jogos, o Vovô somou 30 e está distante do G4

Após três jogos sem vitórias na Série B, o cenário para o Ceará conquistar o acesso segue complicado. Na projeção atual, feita pelo Departamento de Matemática da UFMG, a margem segura para o G4 é de 64 pontos. Neste panorama, a chance de ascender à primeira divisão é de 92%.

A partir de 65 pontos, a UFMG aponta com 96% de chance de acesso. Para ter 100%, a pontuação é de 72. Assim, o Ceará, que ocupa a 10ª colocação com 30 pontos, precisa somar mais 34 nas 17 rodadas seguintes para alcançar a margem segura de 64.

Isso significa que, neste recorte restante do campeonato, é necessário uma campanha de 11 vitórias e um empate, o que representa aproveitamento de 66%. Desde a chegada do treinador Guto Ferreira, entretanto, o Alvinegro de Porangabuçu não tem tido o rendimento suficiente para se aproximar do G4 — pelo contrário, a distância aumentou.

Em sete jogos no comando do Ceará, Guto sofreu duas derrotas, venceu dois jogos e empatou três vezes. Ou seja, dos 21 pontos possíveis, o técnico obteve somente nove, que em porcentagem significa 42,8%. Consequentemente, a diferença para o quarto colocado da Segundona foi, rodada após rodada, crescendo. No momento atual, a discrepância é de oito pontos para o Criciúma (4º).