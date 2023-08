Diante do Guarani, Ceará acertou apenas um chute ao gol

Um dos fatores que explica o empate do Ceará contra o Guarani por 0 a 0, fora de casa, na noite desta quarta-feira, 2, foi a baixa efetividade da equipe. No confronto válido pela Série B do Brasileiro, o Vovô acertou apenas um chute ao gol no Brinco de Ouro, em Campinas.

Ainda no primeiro tempo, Chay mandou na direção da trave defendida pelo goleiro do Bugre, Diogo, mas o arqueiro fez boa defesa e impediu que o camisa 14 abrisse o placar. Vale ressaltar que ainda na etapa inicial, Bissoli marcou para a equipe cearense, mas após análise do VAR, o tento foi anulado.

Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu teve 12 finalizações. Sete foram para fora e outras quatro travadas pela sistema defensivo paulista.