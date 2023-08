Ceará regulariza Chrystian Barletta no BID e atleta pode estrear contra ABC

O Ceará regularizou o atacante Chrystian Barletta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 2. O atleta, de 22 anos, desembarcou na capital cearense nesta terça-feira, 1°, após ser adquirido por R$ 6,6 milhões.

Com a regularização, o atacante fica à disposição de Guto Ferreira para o duelo de domingo, 5, contra o ABC-RN, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Barletta disputará posição com Erick, Pedrinho, Erick Pulga e Janderson. Em 2023, o atacante disputou 18 partidas, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série A, com quatro gols marcados e uma assistência.