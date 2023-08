Ceará recebe notificação por cânticos homofóbicos no duelo contra Vila Nova pela Série B

O Ceará foi notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 31, pelos cânticos homofóbicos entoados na vitória contra o Vila Nova pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na partida, torcedores localizados no setor Inferior Norte ignoraram e vaiaram os avisos colocados nos telões da Arena Castelão.

A denúncia foi registrada pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ à CBF. A arbitragem não relatou o episódio na súmula da partida. No documento, apurou o Esportes O POVO, a entidade demonstrou preocupação com os cânticos entoados e solicitou campanhas e outras medidas de cunho educacional para prevenir e combater a descriminação, de qualquer natureza, nos estádios.

A CBF ainda solicitou que o clube envie informações sobre as medidas adotadas para a apuração dos fatos, identificação e punição dos infratores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira, 27, o Ceará reuniu líderes de organizadas para conscientização dos torcedores sobre homofobia e racismo. A reunião aconteceu no CT de Porangabuçu e teve a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) e membros da diretoria alvinegra.

Diante do Ituano, gritos homofóbicos não foram registrados na Arena Castelão.