Segunda contratação mais cara do Ceará, Barletta desembarca na capital cearense

Principal reforço do Ceará na temporada, em termos financeiros, o ponta-direita Chrystian Barletta, ex-Corinthians, já está em solo alencarino. O atleta de 22 anos desembarcou no aeroporto da capital cearense na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, para realizar exames médicos e iniciar sua passagem pelo Vovô.

O atleta ainda não estará à disposição da comissão técnica de Guto Ferreira para o jogo desta quarta-feira, 2, às 21h30min, contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B. Inclusive, a chegada de Barlettan na capital ocorreu momentos antes do embarque do elenco alvinegro para Campinas, local do confronto de amanhã.

Leia Mais Ceará tem folha salarial de cerca de R$ 2,8 milhões, afirma João Paulo Silva

João Paulo diz que Ceará tem um dos melhores elencos da Série B: "Está faltando confiança"

Breno se diz motivado na luta pelo acesso do Ceará: "Me doar ao máximo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chrystian foi oficializado como reforço do Ceará na manhã desta segunda-feira, 31. O escrete de Porangabuçu superou a concorrência de equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para concretizar a negociação.

O clube cearense assumiu a diívida do Corinthians junto ao São Bernardo e desembolsou R$ 6,6 milhões para comprar 50% dos direitos do atleta. Este valor será dividido em quatro parcelas. O vínculo entre o Vovô e Barletta é até julho de 2028.

Barletta se torna 2ª maior contratação do Ceará

O atacante Chrystian Barletta, anunciado pelo Ceará nesta segunda-feira, 31, se tornou a 2ª maior contratação da história do clube. Comprado por R$ 6,6 milhões, o atleta, de 22 anos, fica atrás apenas do meio-campista Guilherme Castilho, adquirido por R$ 9,6 milhões em 2022.

Das 10 contratações mais caras do Ceará, apenas quatro estão no elenco atual: Castilho, Barletta, Saulo Mineiro — recém-chegado ao clube por R$ 2,8 milhões — e Erick.