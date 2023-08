Ceará nunca venceu o Guarani fora de casa; veja retrospecto

Na atual Série B do Brasileirão, o Guarani tem a 2ª melhor campanha como mandante, com 22 pontos somados (62,8% da pontuação conquistados no Brinco de Ouro)

O Ceará embarcou para Campinas nesta terça-feira, 1°, visando algo inédito na história: vencer o Guarani como visitante. O confronto, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontece nesta quarta-feira, 2, às 21h30min (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro.

A partida entre Ceará e Guarani será a 11ª realizada em São Paulo. No histórico, o Bugre venceu oito vezes. Em duas oportunidades o duelo terminou empatado.

No retrospecto geral do confronto, a vantagem do Guarani é ainda maior: foi derrotado apenas duas vezes pelo Ceará, em 2010 e 2012. Em 19 partidas, são 10 triunfos da equipe paulista, sete empates e dois revezes.

Veja confrontos do Ceará como visitante contra o Guarani

Guarani 3 x 0 Ceará (Série A de 1977)



Guarani 1 x 0 Ceará (Série A de 1980)



Guarani 8 x 1 Ceará (Série A de 1982)

Guarani 1 x 0 Ceará (Série A de 1987)



Guarani 2 x 0 Ceará (Série B de 2005)



Guarani 2 x 1 Ceará (Série B de 2006)



Guarani 2 x 1 Ceará (Série B de 2009)



Guarani 1 x 1 Ceará (Série A de 2010)



Guarani 4 x 1 Ceará (Série B de 2012)



Guarani 2 x 2 Ceará (Série B de 2017)

Desempenho como mandante

Na atual Série B do Brasileirão, o Guarani tem a 2ª melhor campanha como mandante, com 22 pontos somados (62,8% da pontuação conquistados no Brinco de Ouro). Foram nove partidas disputadas, com sete vitórias, um empate e uma derrota, além de 17 gols marcados e apenas sete sofridos.

Veja jogos do Guarani como mandante na Série B