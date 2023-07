Parte da torcida do Ceará ignora recado no Castelão de proibição de cânticos homofóbicos

Enquanto a bola rola na Arena Castelão para Ceará e Vila Nova-GO, pela Série B, na noite desta quarta-feira, 19, um fato negativo chamou atenção: uma parcela de torcedores do Vovô vaiou um aviso do Castelão repudiando os cânticos homofóbicos que vinham das arquibancadas. A praça esportiva tomou essa atitude após alguns alvinegros presentes cantarem músicas de tom preconceituoso.

Os adeptos do adversário, Vila Nova, entraram no Gigante da Boa Vista por volta dos 25 minutos do primeiro tempo e realizaram o mesmo ato contra a torcida mandante.

No dia 11 de julho, o diretor jurídico do clube cearense, Fred Bandeira, participou do Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e abominou veemente esse tipo de comportamento.

“Tem a questão de gritos homofóbicos. A gente tem feito campanhas na Arena Castelão contra racismo e gritos homofóbicos. Nós temos um grito histórico, que todo jogo, principalmente nos clássicos, a torcida do Ceará faz esse grito, que tem um certo tom de homofobia. Isso tem que acabar. Temos que ir para o estádio para torcer e ver nosso time sair vitorioso do gramado", pontuou o dirigente.