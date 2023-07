Gritos homofóbicos não são registrados na Arena Castelão durante Ceará e Ituano

Após reunião realizada na noite da última quinta-feira, 27, na sede do Ceará, para tratar sobre os cânticos homofóbicos registrados nas últimas partidas do Vovô, existia a expectativa de saber como seria o comportamento da torcida - especialmente as organizadas - no jogo contra o Ituano-SP, nesta sexta-feira, 28, pela Série B. E a resposta das arquibancadas foi positiva.

Dessa vez, nenhum grito de tom preconceituoso foi identificado no estádio durante o empate entre o Alvinegro e o Galo. A diretoria do Vovô vem demonstrando bastante preocupação com esse tipo de caso. Na vitória contra o Vila Nova-GO, no dia 19 de julho, parte do público, além de cantar, vaiou um aviso da praça esportiva que repudiava a ação.

O diretor jurídico alvinegro, Fred Bandeira, comentou sobre a situação, demonstrando também a importância da conscientização: “É mais um trabalho que o Ceará tem feito com esse congresso e faremos quantos forem precisos para conscientizar a nossa torcida e a sociedade em si como um todo sobre essas questões que têm de ser dado um basta. A minha preocupação não é só com o clube, mas sim, algo social. Eu acho que tem que ter um pouco mais de participação da torcida, não somente punição. Acima de tudo, é a questão preventiva", pontuou.



Lembrando que, caso a atitude volte a acontecer, o Vovô pode arcar com punições, como por exemplo, multa, vedação de registro ou transferência de novos atletas a até perda de pontos.