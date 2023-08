Ceará embarca para Campinas com ausência de Castilho e sem laterais-direitos

O Ceará embarcou para Campinas nesta terça-feira, 1°, com 22 atletas relacionados pelo técnico Guto Ferreira. Para a partida, o treinador não tem lateral-direito à disposição, devido à suspensão de Warley. Existe a possibilidade de Caíque Gonçalves ser utilizado na posição. Além disso, Guilherme Castilho ficou fora da viagem.

A novidade na relação alvinegra é a presença do zagueiro Sidnei. Relacionado pela 1ª vez, disputará posição com Luiz Otávio, David Ricardo, Tiago Pagnussat e Léo Santos. No ataque, Erick Pulga voltou a ser relacionado.

Diante do Guarani, o Ceará visa quebrar o tabu de nunca ter vencido o time paulista como visitante por competições nacionais. Para isso, Guto Ferreira deve escalar o Alvinegro de Porangabuçu com: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Richardson, Chay e Jean Carlos; Erick e Bissoli.

A equipe deve desembarcar em Campinas às 17h30min. Antes, às 14h10min, a delegação pousa em Salvador. O treino de apronto foi realizado na manhã desta terça-feira em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu.

Veja relacionados do Ceará para enfrentar o Guarani