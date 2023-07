Contratado pelo Ceará, Saulo Mineiro se apresenta ao clube na terça-feira

Principal reforço do Ceará na janela deste meio de ano, Saulo Mineiro já tem data para se apresentar ao clube. Na próxima terça-feira, 1º de agosto, o atacante irá ao Centro de Treinamento de Porangabuçu para dar início a sua segunda passagem pelo Alvinegro.

O Vovô investiu cerca de R$ 3 milhões por 80% dos direitos junto ao Yokohama-JAP, apurou o Esportes O POVO, para repatriar o atleta, que já possui grande identificação com time e torcedores. Na negociação, as partes firmaram um contrato longo, com duração até o final de 2026. Ele foi oficializado como reforço do clube na última quinta-feira, 27.

Após se detacar no próprio Ceará, Saulo Mineiro foi vendido ao futebol asiático em 2021, por R$ 7,1 milhões. Dois anos depois, ele retorna ao clube por menos da metade do preço para ser protagonista na luta pelo acesso à Série A.

O escrete preto-e-branco também está encaminhado com o ponta-direita Chrystian Barletta, que pertence ao Corinthians. Este, no entanto, ainda aguarda o desfecho das negociações para saber a data de apresentação no novo time. Vale destacar que a janela de transferências se encerra no dia 2 de agosto, ou seja, na próxima quarta-feira.