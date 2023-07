Ceará encaminha contratação de Chrystian Barletta, do Corinthians

Mesmo após a chegada do atacante Saulo Mineiro, o Ceará ainda se movimenta no mercado da bola para reforçar o setor ofensivo. O nome em pauta é o do ponta-direita Chrystian Barletta, que pertence ao Corinthians, e tem negociações avançadas com o Vovô, apurou o Esportes O POVO.

O atacante de 22 anos deverá ser o próximo reforço do Vovô para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. A dúvida é com relação aos moldes da negociação. Não foi revelado se o atleta chega ao novo clube por empréstimo ou em definitivo.

Em contato com o Esportes O POVO, o presidente João Paulo, do Ceará, negou a vinda de Chrystian Barletta.

No começo da atual temporada, o ponta se destacou pelo São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista. Foram quatro gols e uma assistência em 13 jogos disputados. Com isso, o Corinthians se interessou e contratou o atleta, que disputou apenas cinco partidas no Timão, sem balançar as redes.

Caso a negociação seja confirmada, Barletta chega ao Alvinegro de Porangabuçu para disputar posição com Erick, titular absoluto do lado direito do ataque. Além dos dois, Guto Ferreira ainda conta com outras opções para o setor: Pedrinho e Hygor Cléber. Este último não está nos planos do clube.

Com informações de Afonso Ribeiro