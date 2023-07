Empate com Ituano marcou centésimo jogo de Guto Ferreira à frente do Ceará

Guto Ferreira alcançou a marca de 100 jogos no comando técnico do Ceará no empate do Alvinegro de Porangabuçu diante do Ituano-SP, por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, 28, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileiro. O treinador retornou para a sua segunda passagem pelo clube no final do mês de junho, após demissão de Eduardo Barroca.

Até o momento, os números de Guto em 2023 são de duas vitórias e derrotas, além de dois empates em seis partidas. Mas, no geral, o comandante tem bom aproveitamento. Ao todo, são 43 triunfos, 32 igualdades e 25 resultados negativos.

Além disso, comandou a equipe do no título da Copa do Nordeste 2020, conquistado de forma invicta. Foi demitido em 2021 após série de desempenhos ruins na Série A daquele ano.

A volta de Guto foi bastante festejada pela torcida, que o tem como um dos melhores nomes que passaram em Porangabuçu nas últimas temporadas.

“O futebol evolui dia após dia. É um Guto mais maduro, mas que vai procurar dentro do plantel do Ceará buscar as melhores soluções, porque mais importante do que o jogo bonito - propositivo ou não - é o jogo que traga as vitórias e leve o Ceará à Série A do Brasileiro”, afirmou o treinador em sua coletiva de apresentação no dia 30 de junho.