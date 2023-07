Insatisfeito por falta de oportunidade, Orejuela quer liberação do Ceará; entenda

Anunciado como reforço do Ceará há pouco mais de um mês, Orejuela pode estar deixando Porangabuçu. O lateral-direito, emprestado ao Vovô pelo São Paulo, está insatisfeito pela falta de oportunidade e tem tentado a liberação do time cearense para que possa ser negociado com outro clube, conforme apurou o Esportes O POVO.

O colombiano, inclusive, tem proposta do Independiente Medellín, situação pelo qual o São Paulo já notificou o Ceará. O lateral foi relacionado para as últimas três partidas do Alvinegro, onde figurou no banco de reservas, mas em nenhum dos confrontos chegou a ser utilizado pelo treinador Guto Ferreira.

O Ceará, por outro lado, não quer a saída de Orejuela e tenta convencê-lo de permanecer. O Vovô entende que o atleta é importante para a composição do elenco, sobretudo pela falta de opção no lado direito — Michel Macedo tem sofrido com constantes lesões — e o pouco tempo de janela de transferência restante para buscar um eventual substituto.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.